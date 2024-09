"Argentina, por primera vez en un siglo, vuelve a tener las cuentas públicas en equilibrio sin default"

El economista y director de Econométrica habló del discurso que dio ayer en el Congreso el presidente Javier Milei sobre el Presupuesto 2025. Además hizo un análisis de lo que es hoy la política nacional en lo que respecta a la macroeconomía.

"El presupuesto para 2025 no tendrá déficit, no importa el contexto que haya. En ningún escenario el gobierno nacional tendrá déficil el año próximo", mencionó. "Eso implica que macroeconómicamente, el gobierno nacional no va a emitir deuda para financiar al Estado, porque no va a tener déficit, ni tampoco va a admitir pesos para fnanaciar al Estado porque no va a tener déficit", agregó. De esto derivará que continúe el proceso inflacionario "a la baja" porque ya no se tirarán "pesos al mercado".

Otra de las cuestiones que destacó Castiñeira es que el país "vuelve a tener las cuentas públicas en equilibrio sin estar en default" en un siglo. "Porque las pocas veces, que Argentina tuvo superávit primario, fue por no pagar los intereses de la deuda. Cuando Néstor Kirchner hablaba de superávit primario, fue solo porque no pagaba la deuda", agregó.