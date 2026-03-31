Argentina podría ampliar la exportación de gas licuado ante la crisis energética

La crisis energética derivada del conflicto en Medio Oriente abre nuevas oportunidades para el sector energético argentino, en particular para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), el combustible que se utiliza principalmente en garrafas.

El tema fue analizado durante un congreso internacional del sector realizado en Buenos Aires, donde participaron representantes de 26 países y 59 empresas, que destacaron el potencial de la Argentina para abastecer parte de la demanda global en un contexto de incertidumbre sobre el suministro.

En diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round por Radio Nacional, el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado de Petróleo (Cegla), Pedro Cascales, señaló que el escenario internacional impulsa a los países a diversificar sus fuentes de energía.

“El mundo se está dando cuenta de que no puede concentrar tanta producción en una sola zona, y ahí Argentina empieza a jugar un papel importante”, afirmó.

Cascales explicó que el país cuenta con ventajas estratégicas para la exportación de energía, entre ellas su ubicación geográfica y el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

“Argentina se posiciona como un destino clave para las inversiones en energía”, sostuvo.

Según datos de Cegla, la producción local de GLP mantiene un crecimiento sostenido. En 2025 las exportaciones alcanzaron 1,6 millones de toneladas, más del doble del consumo interno.

El dirigente también indicó que la expansión de la infraestructura energética permitirá aumentar los saldos exportables en los próximos años, mientras que países como India y China ya muestran interés en el abastecimiento argentino ante las dificultades en el suministro global.