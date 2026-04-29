"Argentina Pizza Fuerte" en el mundo

A los recientes reconocimientos en el 33° Campeonato Mundial de Parma (Italia), la pizza argentina sumó nuevos logros en el 5° Campeonato de España de Pizzas Gourmet.

Sebastián Cortez, de Cervecería/Pizzería 611 -emprendimiento que nació en Avellaneda en 2019-, obtuvo en Madrid el primer puesto con sus pizzas de muzzarella y fugazzeta.

Cortez se impuso en la categoría "Pizza Argentina", que este año incorporó la fugazzeta como producto de exportación tras el éxito de la muzzarella en 2025.

La competencia reunió a argentinos residentes en España, profesionales que viajaron especialmente y pizzaiolos europeos que replicaron las recetas argentinas.

Miembros de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) integraron el jurado y remarcaron la calidad con la que se elaboran las pizzas del país en el exterior.

En paralelo, Apyce presentó el sello de calidad "Auténtica Pizza Argentina", que distinguirá a las pizzerías que cumplan con estándares definidos por la entidad.

España será el primer país en implementarlo, marcando un paso clave en la proyección global de este producto.

La historia de Pizzería/Cervecería 611 está marcada por la pasión y la constancia: desde sus podios en el Campeonato Argentino de la Pizza y la Empanada, hasta la participación de Claudio Izurrieta -otro de los socios del establecimiento- en el Mundial de Parma 2025, donde fue el mejor argentino clasificado y recibió el reconocimiento del Senado bonaerense.

Con la consigna "Argentina Pizza Fuerte", desde Apyce destacan que estos resultados son consecuencia de la capacitación, el trabajo en equipo y el compromiso de una selección que representa al país con responsabilidad, profesionalismo y pasión.