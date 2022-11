Argentina perdió por 2-1 contra Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022

Argentina perdió sorpresivamente con Arabia Saudita por 2 a 1 en su debut en Qatar 2022 y sufrió una de sus peores derrotas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

El vigente campeón de América se puso en ventaja con un penal anotado por Lionel Messi a los 10 minutos de juego, pero recibió dos goles al inicio del segundo tiempo, marcados por Saleh Al Shehri y Salem Al Dawsari.

Con esa derrota, que interrumpió un invicto de 36 partidos, el seleccionado de Lionel Scaloni quedó sin margen de error para disputar los últimos dos partidos del grupo ante México, el sábado 26, y Polonia, el miércoles 30.

Reviví algunos de los momentos más emocionantes en la transmisión de Radio Nacional, con el relato de Víctor Hugo Morales y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila.

PRIMER TIEMPO

9': ¡GOL DE ARGENTINA!

Messi, con una gran ejecución a la derecha del arquero, pone al frente al equipo de Scaloni en el Mundial.

22': Gol anulado de Argentina

Después de un pelotazo de Papu Gómez a Messi, el capitán se fue solo mano a mano contra el arquero, pero el VAR automático definió que estaba en posición adelantada.

27': Otro gol anulado de Argentina

Gran definición de Lautaro Martínez, que en su primer mano a mano en el partido, picó la pelota ante la salida del portero de Arabia Saudita tras una enorme habilitación de Papu Gómez, pero el VAR volvió a anular la acción.

36': Tercer gol anulado para Argentina

Otra vez, la selección tuvo un mano a mano que terminó en tanto del equipo de Scaloni, pero el juez de línea marcó posición adelantada de Lautaro.

SEGUNDO TIEMPO 47': ¡GOL DE ARABIA SAUDITA!

Saleh Al-Shehri, goleador de los árabes, aprovechó un error de Cuti Romero y puso el 1-1 parcial en el arranque del segundo tiempo.

53': ¡SEGUNDO GOL DE ARABIA! Tras una pelota perdida cerca del área de Argentina, el número 10 de los árabes, Aldawsari cruzó el disparo al segundo palo de Dibu Martínez.

Formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Al Bulaihi e Yasir Al Shahrani; Mohamed Kanno, Abdulellah Al Malki y Salman Al Faraj; Salem Al Dawsari, Firas Al Buraikan y Saleh Al Shehri.

Cambios: 49m. Nawaf Al Abid por Salman Al Faraj (AS). En el segundo tiempo: 13m. Lisandro Martínez por Romero, Enzo Fernández por Paredes y Julián Álvarez por "Papu" Gómez (A); 26m. Marcos Acuña por Tagliafico (A); 33m. Sultan Al Ghannam por Al Shehri (AS); 43m. Haitham Asiri por Al Buraikan y Abdulelah Al Amri por Al Abed (AS) y 118m. Mohammed Al Breik por Alshahrani (AS).

Amonestado: Al Maiki, Al Bulaihi, Al Dawsari y Abdulhamid (AS).

Árbitro: Slavko Vincic, asistido por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (Eslovenia).

VAR: Paulus Van Boekel (Países Bajos) y Bastian Dankert (Alemania).

Estadio: Lusail (Doha).