El periodista de Perú y especialista en temas del Vaticano, Kurth Mendoza, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó la enorme expectativa social y religiosa ante el inminente arribo del papa León XIV al país andino. El comunicador destacó que "Latinoamérica era considerada por la Iglesia como el continente de la esperanza y creo que ahora eso se ha ratificado con creces", valorando la masiva respuesta popular observada en la región.

En ese sentido, Mendoza remarcó el impacto anímico positivo de la gira previa al sostener que "al Papa le hizo mucho bien esta recarga de energía en Uruguay y Argentina y viene con todo a Perú para terminar su recuperación".

Respecto al fervor observado en las calles rioplatenses, el periodista celebró el recibimiento multitudinario y afirmó que "Argentina nunca defrauda y ese mar humano terminó de revitalizar al Santo Padre".

En relación con la agenda en territorio peruano, el especialista confirmó que la escala en Chiclayo constituirá el punto de mayor carga emotiva del viaje, dado que el pontífice se desempeñó allí como obispo entre 2015 y 2023.

Asimismo, el cronista destacó la masiva vigilia popular en el norte del país y proyectó que la misa central en Pimentel congregará a más de un millón de personas.

Sobre el itinerario geográfico, Mendoza explicó que la comitiva papal completará un despliegue inédito por la costa, la sierra y la selva, visitando Lima, Chiclayo, Cuzco y la Amazonía.

El especialista detalló además que el Santo Padre recorrerá la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y la histórica localidad de Saña, en el marco de las celebraciones por los 300 años de la canonización del patrono del episcopado latinoamericano.

Por último, el periodista valoró que el Vaticano recogerá como lección central de este periplo el crecimiento constante del afecto eclesial y la fe en toda América Latina.