Argentina no tendrá problemas de abastecimiento pero no podrá evitar el movimiento de precios

Emilio Apud, Ingeniero, consultor, ex Secretario de energía y Consejero Académico de la Fundación Libertad y Progreso habló con Hernán Mundo sobre el conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones en el mercado energético internacional.

“Aunque Argentina sea productor petrolero, si el precio del barril en el mercado internacional sube, entonces los precios de los combustibles también suben”.

Apud recordó que el precio pasó de 70 dólares a más de 100 y esto es por las incertidumbres que genera la situación geopolítica del Golfo Pérsico que es la región en la que se encuentran los mayores productores de petróleo y gas del mundo.

Por cada dólar que sube el precio del barril, el valor de la nafta debería subir entre 1 y 1,3 % así que si el precio se mantiene en un valor cercano a los 100 dólares, entonces deberíamos esperar una suba en los surtidores.

Para Apud, esa medida también podría traer algunos problemas para el Gobierno en su misión de querer controlar la inflación , ya que una suba en el precio de los combustibles, terminará impactando en los precios.

El problema es lo impredecible de ambos bandos, hay que recordar que el problema de este conflicto no es el petróleo sino el avance del plan nuclear de Irán.

Finalmente Apud recordó que Argentina no tendrá problemas de abastecimiento porque es productor nato de petróleo y de gas, pero no podrá evitar el movimiento de precios.