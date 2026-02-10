Argentina logró reabrir el mercado europeo para la carne aviar

La Argentina logró la reapertura del mercado de la Unión Europea para la carne de pollo, una nueva posibilidad de ingresos de divisas que fue posible tras el trabajo conjunto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y la Cancillería.

La vuelta al mercado europeo para los productores aviares permite recuperar un destino de alto valor para la producción nacional, que en 2024 logró envíos a la Unión Europea por 12 millones de dólares (un 140% más que en 2023) y en 2025 esa cifra creció hasta los 17 millones de dólares (41% más que en 2024).

El crecimiento de las exportaciones de pollo se frenaron en agosto del año pasado a raíz de un brote de gripe aviar detectado en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo ahora, el Reglamento (UE) 2026/278, publicado en el día de la fecha en el Diario Oficial de la Unión Europea, confirmó que Argentina podrá retomar las exportaciones de carne aviar a partir del 1 de marzo, tras la recuperación de su estatus sanitario como país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP), en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

“La restitución de este mercado se sustenta en el control y la erradicación de IAAP en las granjas de producción avícola, y en la recuperación del estatus sanitario de Argentina como país libre de la enfermedad, alcanzados mediante el trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y el sector productivo”, explicaron desde el Senasa.