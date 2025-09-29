Argentina logra su nivel más bajo de pobreza desde 2018

La pobreza llegó al 31,6% en el primer semestre de 2025 en la Argentina, según publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El economista Sebastián Cao, de Econométrica, dialogó con el equipo de Creer o reventar e indicó que el nivel de pobreza bajó 6,5 puntos porcentuales con respecto a los últimos seis meses de 2024 y afectó a cerca de 15 millones de personas. "La baja de la pobreza es innegable", subrayó.

En ese marco, recordó que la pobreza había alcanzado en el primer semestre de 2024 un pico del 52,9 %, y que la caída hasta el 31,6 % implica una reducción de más de 21 puntos porcentuales en solo un año.

Asimismo, el informe oficial reveló que el nivel de indigencia alcanzó el 6,9% e impactó sobre 3,2 millones de personas.