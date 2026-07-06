Argentina inicia la semana con temperaturas bajo cero en varias provincias

La semana comenzó con condiciones de tiempo estable en gran parte de la Argentina, aunque las bajas temperaturas continúan siendo protagonistas. Varias provincias registraron mínimas bajo cero durante la madrugada y primeras horas de la mañana, en un escenario marcado por heladas generalizadas y cielos mayormente despejados.

Los registros más bajos se observaron en Chubut, con una mínima de -4°, seguida por Río Negro, Neuquén y La Pampa, donde las temperaturas descendieron hasta los -3°. También se registraron valores negativos en Jujuy, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero. En la Ciudad de Buenos Aires la mínima fue de 5° y la máxima prevista alcanza los 13°.

En la región central predominan las condiciones estables. Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires presentan cielos despejados o algo nublados, con máximas que oscilarán entre los 13 y los 16 grados. La presencia de nieblas durante las primeras horas fue una de las características destacadas en sectores de Santa Fe y Entre Ríos.

En el norte argentino se observa una marcada amplitud térmica. Mientras que durante la mañana se registran temperaturas cercanas a los 0 grados en provincias como Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, por la tarde se esperan máximas de entre 14 y 17 grados. Chaco, Corrientes y Formosa presentan mayor nubosidad, aunque sin fenómenos significativos.

La región de Cuyo mantiene condiciones de tiempo estable y seco. Mendoza, San Juan y La Rioja registraron mínimas cercanas a los 0 grados, con máximas previstas de entre 12 y 16 grados. Los cielos despejados favorecen el fuerte enfriamiento nocturno y la formación de heladas.

En la Patagonia persisten las temperaturas más bajas del país. Chubut, Río Negro y Neuquén amanecieron con valores bajo cero y máximas que rondarán entre los 10 y los 12 grados. Santa Cruz permanecerá mayormente nublada, mientras que Tierra del Fuego presentará nubosidad parcial y temperaturas algo más elevadas que las registradas en jornadas anteriores.

El panorama meteorológico muestra que la intensa masa de aire frío que afectó al país durante los últimos días comienza a perder fuerza gradualmente. Sin embargo, las heladas continúan siendo frecuentes en amplias regiones y el ambiente seguirá siendo plenamente invernal durante el inicio de esta nueva semana.