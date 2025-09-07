Argentina ingresa al mercado de la producción de autos eléctricos

La industria automotriz argentina apuesta por las nuevas tecnologías y en esa dinámica comenzará a producir automóviles híbridos, un sistema que combina la propulsión a base de biocombustibles con un motor eléctrico de asistencia.

Así lo informó el Grupo Stellantis, que fabricará en su planta de El Palomar modelos de Peugeot 208 y 2008 híbridos para exportar a Brasil.

En materia de los llamados autos electrificados existen los modelos 100% eléctricos, los híbridos, que combinan motor a combustión y motor eléctrico capaces de mover el vehículo por sí solos, y los Mild Hybrid, que solo incorporan un pequeño motor eléctrico de asistencia y nunca funcionan de manera independiente.

Los modelos que se producirán en Argentina tienen una tecnología Bio-Híbrida, un sistema que combina la propulsión a base de biocombustibles con un motor eléctrico de asistencia.

Y estarán diseñados para funcionar con Etanol, el combustible más importante en Brasil.

"El lanzamiento en Brasil del primer vehículo híbrido diseñado y producido por Stellantis en Argentina representa un nuevo hito para la industria automotriz de nuestro país y para la ingeniería de nuestra compañía", destacó Martín Zuppi, presidente de Stellantis en la Argentina.

"Este modelo contribuirá a la descarbonización de la movilidad en el país, además de impulsar la evolución del sector automotriz e iniciar el proceso de la electrificación", agregó.