Argentina impulsiona no Brasil pagamento em moedas locais

O ministro de Desenvolvimento Produtivo, Daniel Scioli, disse aos industriais brasileiros em São Paulo que a Argentina tem "problemas conjunturais” e não estruturais, com o fluxo de dólares, que terminarão em agosto, e que um ponto central para encontrar soluções para o comércio bilateral com o Brasil é fortalecer o esquema de pagamentos em moedas locais, pesos e reais, com o apoio dos Bancos Centrais de ambos os países.

O ministro recebeu o apoio do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, para interceder junto ao Ministério da Economia e ao Banco Central do Brasil com o objetivo de tornar o comércio bilateral mais fluido em moedas locais, reduzindo o uso de dólares.