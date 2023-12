Argentina, il primo viaggio del Presidente Milei all'estero sarà a Davos

Il primo viaggio all'estero del presidente Javier Milei, sarà in Svizzera, in occasione dell'appuntamento per il World Economic Forum che si terrà dal 15 al 19 gennaio a Davos. Lo confermano all'ANSA fonti della presidenza sottolineando che il presidente sarà accompagnato dalla ministra degli Esteri, Diana Mondino, e - se l'agenda locale lo consentirà - anche dal ministro dell'Economia, Luis Caputo. Milei, riferiscono le fonti, analizza anche la possibilità di coordinare ulteriori tappe in Francia, Italia, Ucraina ed Israele. Intanto l'Argentina riceverà dalla Banca per lo sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi (Caf) un finanziamento per effettuare un pagamento di 913 milioni di dollari al Fondo monetario internazionale (Fmi) la prossima settimana. Il Paese dovrà effettuare il pagamento il 21 dicembre. Il governo ha dovuto utilizzare prestiti del Caf e del Qatar e una linea di swap con la banca centrale cinese per effettuare altri pagamenti all'organismo internazionale.

