Argentina homenageia o General San Martín

J osé de San Martín foi um general argentino e o primeiro líder da parte sul da América do Sul que obteve sucesso no seu esforço para a independência da Espanha, tendo participado ativamente dos processos de independência da Argentina, do Chile e do Peru.

O ano de seu nascimento é discutido, e não existem documentos de batismo sendo que outros (tais como passaportes, arquivos militares, casamento, etc.) são inconsistentes quanto à sua idade. A maioria desses documentos aponta para o ano de seu nascimento como 1777 ou 1778. Do que ninguém dúvida é que ele nasceu num 25 de fevereiro.

Na sequência, a história de quem os argentinos consideram o “pai da pátria”.

DESCARGAR

Produção & Apresentação: Julieta Galván

Web: Julián Cortez