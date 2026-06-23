Argentina hizo historia: campeona mundial de básquet para atletas con síndrome de Down

La selección nacional derrotó a Turquía por 23 a 18 en la final disputada en Hungría y se quedó con el título de manera invicta. Este logro histórico significó una ansiada revancha deportiva para el plantel nacional, que venía de obtener el subcampeonato en la edición anterior celebrada en Italia.

Por este tema, el entrenador de equipos juveniles de básquet, Marcelo Piotti, en diálogo con Segundo Round, dijo que "es el resultado de mucho trabajo y esfuerzo. El básquet es un deporte de inclusión, colaborativo. Fomentamos mucho esa unión".

Piotti, además, agregó que "el trabajo de los entrenadores es de contención. Queremos que los chicos cuando vienen al club se sientan cómodos, acompañados y escuchados. Lo social siempre repercute en lo deportivo".

El éxito de la delegación albiceleste se extendió más allá de las canchas de básquetbol, consolidando una actuación internacional memorable en el viejo continente. Los deportistas argentinos también cosecharon múltiples medallas y títulos en las disciplinas de tenis, tenis de mesa y atletismo .