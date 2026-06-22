Argentina ganó con dos goles de Messi y se aseguró la clasificación

El capitán erró un penal en el arranque del partido ante Austria pero luego se redimió con un primer tanto que remató una magnífica jugada del equipo nacional.

A los 38 minutos del primer tiempo Lionel Messi finalizó una gran jugada colectiva para adelantar a Argentina en el marcador.

La Pulga llegó al gol número 17 en Mundiales y superó la marca histórica del alemán Miroslav Klose, que quedó en 16.

Sobre el final del segundo tiempo, también Lionel anotó el segundo tanto para el 2-0 frente a un rival que, por momentos, hizo difícil el partido.

Con este resultado, la Scaloneta se garantizó la clasificación para los 16avos de final.

Tras el triunfo ante Austria, la Albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania, el sábado a las 23 (hora argentina) nuevamente en el Dallas Stadium y definirá su posición en el Grupo J.

Volvé a escuchar los goles a través del relato de Daniel Mollo y Carlos Fernando Navarro Montoya para Radio Nacional.