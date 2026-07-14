"Argentina frente a Inglaterra es un partido de fútbol que contiene mucha historia"

El ex campeón del mundo Pedro Pablo Pasculli, quien fue autor de uno de los goles clave del Mundial de México 1986 frente a Uruguay, conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre ese partido y del que se jugará este miércoles entre Argentina e Inglaterra.

"Ese fue un partido duro y complicado, y fue unas de las claves para llegar al título del Mundial. Tuvimos la suerte de ganarlo", expresó.

Pasculli está radicado hace muchos años en Italia, pero en sus inicios jugó en Colón de Santa Fe y luego compartió equipo con Diego Maradona por un año en Argentina Juniors. "A Diego lo vendieron en el 84 a Italia, y a mi en el 85, también al mismo país", agregó.

Sobre el partido que jugará la Selección Nacional frente a la de Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, Pasculli dijo: "Es un partido difícil porque la Selección inglesa es muy buena. Escuché las declaraciones de Scaloni, quien dijo que es un partido de fútbol, pero si bien comparto esa idea, hay mucha historia atrás. Argentina tiene todas las cartas en regla para poder ganar".

Sobre el final del programa entrevistaron a Héctor Miguel Zelada, tercer arquero en el mundial 86, quien recordó en Radio Nacional, cómo se vivió en dicho campeonato la previa de la Selección de Maradona en el partido frente a Inglaterra.

"Recuerdo la previa, cuando ibamos en el colectivo hacia el estadio. Fue algo inolvidable, nosotros no sentíamos que no lo podíamos perder. Ese partido lo sentíamos como una final. Hoy creo, que es algo diferente porque el 86' estaba más cerca respecto a todo lo que ocurrió en Malvinas. Sin dejar de recordar eso, debemos dedicarnos al aspecto futbolístico en el presente", expresó.