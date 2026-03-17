Argentina formalizó su retiro de la Organización Mundial de la Salud

El canciller Pablo Quirno confirmó que se hizo efectivo el retiro del país del organismo internacional.

La decisión se concreta al cumplirse un año de la notificación oficial presentada ante la Organización de las Naciones Unidas.

Desde el Gobierno indicaron que Argentina continuará promoviendo la cooperación sanitaria a través de acuerdos bilaterales y que seguirá formando parte de la Organización Panamericana de la Salud.

La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025, explicó el canciller.

De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación.

"Nuestro país -dijo Quirno- continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias".

El ministro de Salud, Mario Lugones, declaró al respecto que durante años, la OMS avanzó con una agenda marcada por sesgos ideológicos, alejándose de la evidencia y promoviendo políticas que tuvieron consecuencias profundas.

“Las cuarentenas eternas son el ejemplo más claro de un enfoque que priorizó la política por sobre la ciencia”, sostuvo.

La Argentina -subray{o- no recibe financiamiento de la OMS y esta medida no afecta la calidad del sistema sanitario. Por el contrario, permite implementar políticas propias y administrar los recursos con criterios acordes a la realidad del país.

“Seguimos cooperando en salud con países y organizaciones que respetan nuestra soberanía y se basan en evidencia científica. Las decisiones en la Argentina las tomamos los argentinos”, afirmó el ministro.