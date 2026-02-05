Argentina firmó el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíproco con Estados Unidos

El Acuerdo había sido anunciado en noviembre pasado y consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno en su cuenta de la red social X, donde felicitó a su equipo y a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative) por “construir juntos este gran acuerdo”.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos”, manifestó el canciller argentino en un posteo que hizo en su cuenta de la red social X que fue replicado por el presidente Javier Milei.

Y agregó que “la Argentina será próspera!”.

El Gobierno informó en un comunicado que el Acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología.

“Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, afirmó en el texto.

Además señaló que Argentina se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que tiene todo para recuperar su grandeza de antaño.

“El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”, expresa el comunicado después de informar que será enviado al Congreso de la Nación para su ratificación.

Y remarcó que “la firma de este acuerdo, conseguido gracias a la visión aperturista y de integración regional del Presidente Javier G. Milei, y a su excelente relación con el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, es un pilar más que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental”.