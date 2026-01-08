Argentina exportó carne por US$ 4.600 millones y leche por otros US$ 1.400 en 2025

En 2025, las exportaciones de carne vacuna totalizaron ingresos por 4.600 millones de dólares, mientras que en el mismo período se exportaron otros 1.400 millones de dólares en productos lácteos, lo que totaliza una cifra total de llegada de divisas de 6.000 millones de dólares.

En el plano productivo, la faena de carne totalizó los 13,5 millones de cabezas en 2025, un 1,9% menos que en igual período del año anterior y levemente por debajo del promedio de los últimos cinco años, para llegar a una producción total cercana a los 3,1 millones de toneladas.

A pesar de la leve caída en el número de animales, la producción de carne bovina prácticamente igualó a la de 2024 gracias a una mejora en la productividad debido a que peso promedio por animal faenado alcanzó los 231,3 kilos, casi tres kilos más que el año previo, impulsado por precios firmes y buenas condiciones climáticas.

El sector aviar también mostró un desempeño expansivo, con una faena de pollos que llegó a los 753 millones de cabezas en todo el año, con un crecimiento interanual del 1,9%, mientras que la producción se ubicaría en torno a los 2,3 millones de toneladas, un 2,2% más que en 2024 y que el promedio del último lustro.

El mayor consumo interno fue el principal motor de este crecimiento.

En el caso del cerdo, 2025 es el decimoquinto año consecutivo de aumento productivo, con una faena estimda en 8,4 millones de cabezas y una producción de 809.000 toneladas, un 3% más que el año anterior y casi 12% por encima del promedio de los últimos cinco años.

En conjunto, las tres cadenas cárnicas cerrarían el año con una producción total de 6,3 millones de toneladas, consolidando una tendencia positiva de largo plazo.

Por otra parte, el sector lácteo también experimentó una recuperación importante, con una producción cercana a los 11.600 millones de litros, uno de los niveles más altos de la última década y un 11% más que en el mismo período del año anterior.

En el frente del consumo interno, el informe destaca una mejora generalizada.

El consumo per cápita de carne bovina se recuperó hasta los 48,6 kilos por habitante, un 1,6% más que en 2024.

El consumo de cerdo y pollo siguen mejorando y alcanzaron máximos históricos, con consumos de 46,8 y 18,4 kilos por habitante, respectivamente.

El encarecimiento relativo de la carne vacuna frente al pollo y al cerdo impulsó la demanda de estas alternativas. De este modo, el consumo total de carnes trepó a 113,8 kilos por habitante, unos 3,7 kilos más que el año anterior, profundizando una tendencia de largo plazo hacia una canasta proteica más diversificada.

En el sector lácteo, el consumo de leche también mostró una recuperación, con un consumo promedio de 186 litros por habitante, un 8,8% más que en 2024.