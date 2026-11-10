Argentina exigió frenar la explotación petrolera británica en Malvinas ante un tribunal internacional

La República Argentina completó este martes su primera exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en el marco de la primera jornada de audiencias por la solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido para impedir el avance de la explotación ilegítima de hidrocarburos en el área marítima de las Islas Malvinas.

Durante su intervención, la delegación argentina desarrolló los fundamentos jurídicos de su reclamo y expuso la urgencia de adoptar medidas que eviten daños irreversibles sobre losrecursos naturales y el medio marino mientras se sustancia el arbitraje internacional.

El Reino Unido se negó a presentar sus argumentos por escrito antes de la audiencia.

Este miércoles continuará la segunda y última jornada de audiencias, con nuevas intervenciones de ambas partes.

Representación de las partes

La delegación argentina, que se encuentra trabajando en Hamburgo en el marco de la misión oficial del caso, está compuesta por un equipo jurídico integrado por María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, en calidad de agente ante el Tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los reconocidos internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

La representación nacional contó además con el respaldo y la presencia de funcionarios de distintas áreas del Estado, entre ellos Juan Ignacio Stampalija, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; Mateo Trossero, de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Julián Rivanera y Juan Ignacio Goya, de la Procuración del Tesoro; y, por Cancillería, Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez.

Por su parte, la delegación británica estuvo integrada por sus representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General del Reino Unido, cargo equivalente al principal asesor jurídico del Gobierno británico, y funcionarios del gobierno kelper, entre ellos Simon Young, fiscal general de las Islas, y Jack Ford, miembro de su Asamblea Legislativa.

Desarrollo de las audiencias

La primera ronda comenzó con la exposición de apertura de Mario Oyarzábal, quien presentó los antecedentes de la controversia, los derechos argentinos comprometidos y el objeto de las medidas solicitadas.

A continuación, Marcelo Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y la competencia prima facie del tribunal arbitral, mientras que Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención, el riesgo de daño irreparable y las amenazas al medio marino. Oyarzábal cerró la presentación con las conclusiones argentinas.

Los argumentos de la República Argentina

La Argentina sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos naturales pertenecientes a un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y cuyo proceso de descolonización permanece pendiente ante las Naciones Unidas.

El proyecto Sea Lion contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas. Desde 1965, la ONU reconoce expresamente la existencia de la controversia de soberanía y exhorta a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas.

En particular, la Resolución 31/49 de la Asamblea General insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras se desarrolla el proceso recomendado por Naciones Unidas.

La posición argentina sostiene firmemente que el Reino Unido no puede negarse a negociarla soberanía y,simultáneamente, avanzarsobre la explotación de los recursos del territorio en disputa. Nuestro país ha rechazado sistemáticamente las licencias y decisiones unilaterales británicas y reiteró su disposición al diálogo en agosto de este año, convocatoria que fue desestimada por Londres.

El segundo eje de la presentación se concentró en el carácter irreversible del daño que provocaría la explotación y la inminencia de la situación que justifica el pedido urgente del cese de actividades. En palabras de Oyarzabal: “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”.