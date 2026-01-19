Argentina estará en la próxima misión de la NASA a la Luna

La Argentina volverá a participar de una misión lunar de la NASA a través del programa Artemis II, con el aporte de tecnología desarrollada en el país y validada bajo estándares internacionales. La iniciativa marca un hito para el sector científico y tecnológico nacional, al consolidar la presencia argentina en uno de los proyectos espaciales más relevantes de la actualidad.

Pablo de León, ingeniero aeroespacial argentino que trabaja en la NASA, dialogó al respecto con el equipo de Ramos generales y destacó que la participación del país en Artemis II representa un reconocimiento al desarrollo tecnológico nacional, así como a la capacidad de cumplir con exigentes procesos de certificación y seguridad requeridos para misiones tripuladas de exploración lunar.

"Argentina junto con Canadá y Estados Unidos son los únicos tres países que participan en esta misión", resaltó.

La misión Artemis II forma parte del programa que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras misiones a Marte. En ese marco, distintos países colaboran con componentes, sistemas y desarrollos específicos, lo que posiciona a la Argentina dentro de un esquema de cooperación científica internacional de alto nivel.

El aporte argentino se inscribe en una trayectoria de más de tres décadas de trabajo en tecnología espacial, impulsada por organismos científicos y técnicos nacionales, que permitió al país desarrollar capacidades propias y ganar prestigio en el ámbito aeroespacial.