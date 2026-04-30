“Estamos pasando a una economía moderna, competitiva y abierta al mundo”

El diputado nacional de La Libertad Avanza por La Pampa, Adrián Ravier, destacó los avances de la gestión de Javier Milei y aseguró que el país atraviesa una etapa de transformación profunda, con resultados que ya comienzan a reflejarse en distintos indicadores.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, el legislador valoró la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados y sostuvo que sirvió para “recordar todo lo que se ha logrado desde diciembre de 2023”.

“Recibimos una economía rota, con una inflación descontrolada, niveles de pobreza altísimos y una Argentina cerrada al mundo. Hoy la situación es muy distinta”, afirmó.

Entre los principales avances, Ravier destacó la desaceleración inflacionaria y la mejora de los indicadores sociales.

“La pobreza bajó de más del 50% al 28%, la indigencia cayó del 18% al 6%, y la inflación pasó del 211% al 30%. Son cambios muy significativos”, remarcó.

El diputado también cuestionó al kirchnerismo por el modelo económico que, según señaló, predominó durante los últimos años.

“Gobernaron para ellos, con un esquema en el que elegían quién ganaba y quién perdía. La sociedad ya decidió dejar eso atrás”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la Argentina atraviesa una transición compleja, pero necesaria.

“Estamos pasando de una economía cerrada a una economía moderna, competitiva y abierta al mundo”, indicó.

Ravier reconoció que el proceso implica desafíos para distintos sectores, aunque remarcó que el rumbo es claro. “Nunca es fácil cambiar, pero este camino nos va a llevar a una Argentina con más crecimiento, inversión y oportunidades”, aseguró.

Por último, elogió el liderazgo del Presidente y destacó su visión de largo plazo. “Milei se acerca mucho al estadista que la Argentina necesitaba, porque no gobierna pensando en la coyuntura, sino en el futuro”, concluyó.