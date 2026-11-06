Argentina espera a León XIV

El papa León XIV declaró ante los periodistas que su visita a la Argentina será “un homenaje a Francisco”.

"Como recordó Francisco, el bien común incorpora a las generaciones futuras", dijo el Sumo Pontífice, al hablar del "uso de los recursos naturales".

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Permanecerá durante cuatro días con una agenda de actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.

El 55,7% de los argentinos considera que su visita tiene mucha o bastante importancia para el país. En contraposición, según un estudio de la consultora Delfos, un 33,1% piensa que el arribo del Sumo Pontífice tendrá poca o ninguna relevancia.

El 67,5% de los consultados está enterado de que León XIV viene a nuestro país y está al tanto de algunos detalles de la visita, y el 30,6% también sabe que viene, pero desconoce las precisiones.

En esa línea, respecto a la cantidad de personas que irán a ver al Santo Padre, 4.213.242 argentinos quieren ir de forma presencial a alguna actividad o recorrido de la visita.