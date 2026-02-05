Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con la periodista que trabaja en Phoenix Dorada, organizadora de la 21º edición del Festival oficial 2026 previsto para el 8 de febrero en la Plaza Parques Nacionales Argentinos ubicada en Av. Figueroa Alcorta y Sucre, en el barrio porteño de Belgrano.

Estela Gagliardi dio cuenta de la marcha de los preparativos para este evento cultural que busca reunir a los pueblos de China y Argentina, fusionando tradición y modernidad.

“El Caballo de Fuego es el que te da la potencia para darle para adelante, te da la fuerza para despegar”, sintetizó sobre este 2026 según el calendario lunar chino.

“Habrá un patio gastronómico, paseo de decoración e indumentaria, los tres dragones pasando por la plaza y haciendo su danza, custodiados por ocho leoncitos. También estará presente la danza tradicional china”.

“Argentina es uno de los países donde más y mejor se festeja el Año Nuevo Chino. Este es un festejo que nos fascina a todos".

El Año Nuevo Chino es la festividad más antigua y significativa de la civilización china y simboliza la renovación, la reunión familiar y un nuevo comienzo lleno de esperanza.

El 2026 corresponde al Año del Caballo de fuego, según el calendario lunar chino.

En la cultura tradicional china, el caballo representa el progreso, la energía, la lealtad y la buena fortuna, y encarna el deseo de avanzar hacia el futuro con determinación y optimismo.

Con la llegada de este nuevo año, surgen también nuevas oportunidades y esperanzas.

Esta festividad no es solo patrimonio del pueblo chino, sino una auténtica celebración cultural compartida en el mundo.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de un programa artístico diverso y del más alto nivel, que incluirá danza del dragón y del león, danzas folklóricas chinas, música tradicional, artes marciales y kung fu Shaolin, además de espectáculos de tango, concierto de instrumentos chinos y opera.