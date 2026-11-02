Argentina, entre los países que más usan la IA para aprender

Argentina es uno de los países con mayor uso de Inteligencia Artificial. Así lo reveló un estudio realizado por la plataforma de aprendizaje online Preplay.

El relevamiento, realizado bajo un enfoque global centrado en la vida profesional, afirma que nuestro país, junto con Polonia, registran el índice más grande de utilización de estas herramientas para el aprendizaje.

A su vez, con un 42%, Argentina lidera el ranking de uso diario.

Dentro de ese universo, el 29% de los encuestados reconoció recurrir a estas tecnologías semanalmente, mientras que el 22 las utiliza ocasionalmente.

Por su parte, y contra todo pronóstico, Estados Unidos y Japón tienen los índices más bajos de adopción (85 %), aunque las cifras muestran que la amplia mayoría de estudiantes la usan.

Otras conclusiones

Cabe destacar que el relevamiento se realizó sobre 5050 profesionales en nueve países: Reino Unido, Polonia, Japón, Italia, Francia, Estados Unidos, España, Argentina y Alemania.

El principal interés fue analizar la percepción de personas incluidas en un mercado laboral y sus posibles usos.

En este sentido, si bien casi la mitad (49 %) reconoció un uso constante durante meses, también aseguró que no terminaba de aplicar lo aprendido en la vida real. La mitad de los consultados confesó que dedicaba más tiempo que antes a formarse, pero que no siempre implicaba mejores resultados.

En Argentina, un 59% reconoció encontrar dificultades a la hora de trasladar lo que van conociendo de la IA a su desempeño cotidiano.

La encuesta además arroja otras observaciones:

*Quienes usan la IA a diario son más propensos a afirmar que es más difícil que nunca saber qué funciona (58 %) que quienes nunca la usan (47 %), lo que demuestra que contar con un acceso más rápido a la información no necesariamente reduce la incertidumbre.

*Argentina es el país con menos inversión en la formación de IA: un 33% frente a un 52% registrado en Japón o Alemania, que registra la tasa más alta con un 66%.

* En correlación con el dato anterior, también registra la mayor tasa de dependencia de recursos gratuitos (36 %).

Asimismo, cuenta con el mayor porcentaje de estudiantes que afirmaban sentirse incapaces de aplicar una habilidad en el mundo real (59 %, en comparación con el 49 % a nivel global).

Antecedentes

No es la primera vez que nuestro país queda entre los primeros lugares a la hora de analizar el uso de los nuevos lenguajes y herramientas digitales.

Según un informe elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford, la Argentina registra el mayor uso semanal de inteligencia artificial generativa entre los mercados que el estudio sigue desde 2024.

El dato es llamativo no solo por la posición que ocupa, sino también por la velocidad del crecimiento. Mientras en 2024 el 21% de los argentinos utilizaba estas herramientas al menos una vez por semana, en 2025 la cifra llegó al 51% y en 2026 alcanzó el 68%.

La comparación surge de una serie histórica construida sobre seis países: Argentina, Dinamarca, Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

Este año el estudio sumó tres mercados más -Australia, Finlandia y Noruega-, por lo que la fotografía de 2026 alcanza a nueve países de cuatro continentes, aunque las tendencias en el tiempo continúan basándose en el grupo original.

La distancia con el resto de los países también es significativa. En 2026, el uso semanal de IA generativa alcanzó el 68% en la Argentina.

Detrás se ubicaron Noruega (57%), Australia y Dinamarca (51%), Estados Unidos (49%), Francia y Finlandia (48%), Japón (46%) y Reino Unido (42%).