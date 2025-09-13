Argentina entre los países con más entradas solicitadas para el Mundial 2026

La FIFA confirmó que Argentina se ubica como el país con mayor demanda de entradas para el Mundial 2026, solo detrás de los organizadores, Estados Unidos, México y Canadá.

En las primeras 24 horas de la preventa, más de 1,5 millones de solicitudes llegaron desde 210 países, reflejando el enorme entusiasmo global por el torneo.

Según Heimo Schirgi, director de operaciones de la FIFA World Cup 26, “el gran número de inscripciones recibidas muestra la magnitud y el alcance internacional que tendrá el campeonato”.

Tras Estados Unidos, México y Canadá, los países con mayor demanda son Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

La primera fase de venta funciona mediante un sorteo aleatorio, por lo que el momento de inscripción no influye en las posibilidades de éxito.

Quienes aún no se registraron pueden hacerlo hasta el 19 de septiembre a las 13:00 hora argentina. Los seleccionados recibirán un correo electrónico a partir del 29 de septiembre, con fecha y horario para comprar sus entradas desde el 1 de octubre.

Las entradas para la fase de grupos comienzan desde USD 60, y se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, así como opciones por sede o por equipo.

También están disponibles paquetes de hospitalidad a través de los canales oficiales de la FIFA.

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones divididas en 12 grupos y un total de 104 partidos.

Los encuentros se disputarán a las 13, 16, 19 y 22 horas de Argentina, un cambio significativo respecto a Qatar 2022. La final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 16 horas.

Hasta el momento, 18 selecciones ya aseguraron su lugar: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Túnez, Uruguay y Uzbekistán.

Otros cuatro equipos se definirán mediante repechajes que incluyen a Bolivia y Nueva Caledonia, entre otros.

El sorteo de grupos se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, donde se definirán los grupos, calendarios, sedes y horarios de los partidos.

Finalmente, la FIFA recordó que adquirir una entrada no garantiza la entrada a los países anfitriones y aconsejó consultar los requisitos oficiales de Canadá, México y Estados Unidos.