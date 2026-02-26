Argentina, entre los mejores países del mundo en hospitalidad

La Argentina se ubicó en la 13° posición de los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com, premios que destacan los lugares más acogedores del año.

Elaborados a partir de más de 370 millones de opiniones de viajeros de todo el mundo, los premios reconocen a los alojamientos que ofrecen, de manera constante, una hospitalidad excepcional en distintos rincones del planeta.

Entre 35 países evaluados, Argentina mantuvo la misma posición alcanzada en 2025, consolidando así su desempeño en el ranking internacional.

En esta edición, además, San Martín de los Andes se destacó al ubicarse entre los diez destinos más hospitalarios del mundo.

"Argentina es un país hospitalario por su calidez cultural, el trato cercano y personalizado del sector turístico y el compromiso de las comunidades locales en recibir al visitante", destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Según Gutiérrez, "año a año, esas características se ven reflejadas en los Traveller Review Awards y esa combinación de atención y calidad de servicio se expresa en las opiniones positivas de viajeros de todo el mundo, que le permiten ubicarse entre los 15 destinos más hospitalarios del planeta".

A nivel país, los premios estuvieron liderados por Europa, con Italia, Francia y España en las primeras posiciones del ranking.

Si bien los países que históricamente han recibido un gran número de premios siguen brillando, algunas de las historias más emocionantes del año provienen de otros que vieron aumentos significativos en el número de ganadores.

Por ejemplo, Bulgaria registró un aumento del 68% en comparación con 2025, seguida de Corea del Sur (46%) y China (39%) Japón (29%) y Noruega (19%).

Los destinos se ordenaron según la proporción total de ganadores de los Traveller Review Award 2026 con respecto a la cantidad total de propiedades que cumplían con los requisitos para recibir el premio en la ciudad o región en cuestión (solamente alojamientos).

Los destinos también tenían que tener un número de ganadores superior al promedio para que se los incluyera en la lista (200 ganadores o más para las ciudades y regiones) y se seleccionaron según su localización geográfica.