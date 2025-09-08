Argentina enfrenta a Ecuador: sin Messi y con Otamendi como capitán

La Selección argentina se prepara para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas este martes desde las 20 en Guayaquil con varios cambios en el equipo titular.

Lionel Scaloni adelantó que habrá al menos tres modificaciones y confirmó que Lionel Messi no viajará, tras recibir el permiso del cuerpo técnico para descansar después de un año intenso.

“Enfrentaremos a una selección que está haciendo las cosas muy bien. Ecuador es de las importantes del mundo y será una buena prueba para nosotros”, comentó Scaloni.

Nicolás Otamendi será el capitán en lo que será su último partido de Eliminatorias. Para el DT, Otamendi es un referente clave dentro y fuera de la cancha, recordado por todo lo que aportó al grupo y al equipo más allá de lo futbolístico.

Con la clasificación y el primer puesto asegurados, Scaloni aprovechará para dar minutos a los jugadores que jugaron menos y que los jóvenes ganen experiencia.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán la delantera, Thiago Almada seguirá sumando minutos y podrían debutar Julio Soler y el Flaco López.

Leonardo Balerdi reemplazará a Cuti Romero, suspendido, y Alexis Mac Allister regresará a la titularidad.

Scaloni recordó su etapa en Sevilla como ayudante de Sampaoli y valoró la importancia de observar los partidos desde distintos ángulos.

“Desde la tribuna parece todo más fácil y no tenés la perspectiva del jugador en el campo. Hay que matizar eso, pero sí ayuda”.

Sobre la lista del Mundial 2026, el entrenador explicó que todavía no está definida y que Messi se tomará este tiempo con tranquilidad.

También destacó que los cambios buscan probar alternativas y sumar confianza de cara al Mundial.

“El equipo necesita equilibrio y eso es lo que priorizamos. Tenemos una identidad marcada y dependerá de los jugadores mantenerla”, señaló.

Argentina llegará a Guayaquil con el objetivo de cerrar las Eliminatorias con un buen rendimiento, mantener su identidad y darle vuelo a los jóvenes.

La posible formación para enfrentar a Ecuador es Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Scaloni valoró el éxito del equipo y remarcó que lo más importante es ganar jugando de la manera que los identifica, con respeto por la camiseta y conexión con la gente.

También destacó el trabajo de los entrenadores argentinos en el Mundial y la pasión que transmiten a los jugadores, tanto a nivel humano como deportivo.