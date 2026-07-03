Argentina enfrenta a Cabo Verde en busca de un lugar en los 8°avos de final de la Copa del Mundo

La Selección argentina se enfrenta con su par de Cabo Verde, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni ya tiene definido el 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien hace cinco años es garantía de confianza cada vez que juega con la celeste y blanca.

En la defensa, por su parte, dirán presente Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina.

En este sector de la cancha habían dos incógnitas hasta hace pocas horas, ya que no estaba definido si el lateral izquierdo sería Medina o Nicolás Tagliafico, mientras que tampoco estaba la certeza de quién iba a ser el compañero de Lisandro Martínez en la zaga central, donde Romero y Nicolás Otamendi peleaban por dicha posición.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, estarán Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul, tres hombres que parecen inamovibles en el ciclo Scaloni. Además, el nexo con el ataque será Thiago Almada.

Finalmente, la delantera estará conformada por Lionel Messi, quien está teniendo un Mundial inolvidable en el que ya hizo seis goles en tres partidos, y Lautaro Martínez, que contra Jordania se sacó la mufa al convertir de penal y anotó por primera vez en esta competencia.

La formación de la Selección argentina para enfrentar a Cabo Verde: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.