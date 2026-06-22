Argentina enfrenta a Austria en Dallas por la segunda fecha del Grupo J

La Selección de Lionel Scaloni juega este lunes desde las 14 (hora argentina). Ambos llegan con tres puntos tras ganar en el debut y el partido puede empezar a definir la clasificación a octavos de final. El corresponsal de Radio Nacional Sebastián Vera, dio los últimos detalles de lo que se vive en los alrededores del Estadio de Dallas, donde se desarrollará el partido.

Argentina afronta este lunes su segundo compromiso en el Mundial 2026. La Selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará a Austria en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J.

El equipo nacional llega tras vencer 3 a 0 a Argelia en su estreno mundialista, mientras que Austria hizo lo propio ante Jordania por 3 a 1. De esta manera,

el encuentro enfrentará a los dos ganadores de la primera jornada, por lo que el resultado tendrá impacto inmediato en la parte alta de la tabla del Grupo J.