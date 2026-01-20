Argentina, en el podio del mundial del helado artesanal

El equipo argentino del helado artesanal quedó en el tercer puesto de la Gelato World Cup 2026, competencia internacional del sector que se realizó en Rimini, Italia.

Con sus elaboraciones inspiradas en la naturaleza y las mariposas, la delegación nacional se destacó por sobre otros países de diferentes partes del mundo, escoltando a Singapur y Francia.

Creado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) y la Federación de Trabajadores Pasteleros, se midió frente a 11 países de los cinco continentes.

Los representantes argentinos se midieron ante sus pares de Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur.

El conjunto nacional, último campeón de América, estuvo integrado por los maestros heladeros Eduardo Zacaria (capitán), Diego Calculli, Diego Colaneri, y Sergio Federico Mercado.

Zacaria fue capitán del equipo argentino que logró el bicampeonato en la Copa Latinoamericana 2022 e integró el equipo que compitió en la anterior edición de la Gelato World Cup, en 2024.

Colaneri y Calculli conformaron su equipo “DYD” con el que se consagraron campeones de la última Copa Argentina del Helado Artesanal en junio de 2024.

Y Sergio Mercado es especialista en chocolate artístico y su rol en el equipo es de escultor de estructura de chocolate.

Además, el presidente de Afadhya, Maximiliano Maccarrone, fue elegido presidente del Jurado de la GWC 2026, cargo que por primera vez ocupa un americano, junto con el francés Emmanuel Ryon.

Para Maccarrone, "Argentina es reconocida por su carne, su vino y su turismo; hoy, el Helado Artesanal se suma con fuerza a esta representación de identidad nacional y planta bandera representando en lo más alto a nuestro país en el mundo".

Cada equipo se conformó por cuatro participantes -incluido el Capitán- y presentó una temática a desarrollar en las distintas pruebas.

A lo largo de esta competencia, la delegación argentina presentó siete elaboraciones y una escultura de chocolate bajo la temática de "Jardín de mariposas" inspiradas en la naturaleza.

La primera de las pruebas fue la del "Mistery Box" o caja misteriosa, en la que se sortea un ingrediente sorpresa con el que deben crear un helado, el equipo argentino recibió frambuesa como materia prima frutal base para la preparación.

En este sentido, Eduardo Zacaría, Diego Colaneri, Diego Calculli y Sergio Mercado crearon un sorbete de frambuesa y romero.

En el desafío del Vassoio Tronquetto, el equipo argentino presentó una elaboración en forma cilíndrica que lució en su capa externa una base de bizcocho de chocolate, con base crocante con cobertura de helado marrón glacé; junto con un decorado de gelatina de marrón glacé y castañas en almibar.

En su interior había una segunda capa de bizcocho de chocolate, helado de gianduia latte y un corazón de helado de sabayón y gelatina de frambuesa.

Para la prueba de las paletas heladas, el conjunto argentino desarrolló dos presentaciones en forma de alas de mariposas.

Una paleta con corazón de mermelada de frutilla, junto con helado de crema agrumanta y helado de pistacho en su interior; con cobertura de chocolate inspiración frambuesa y un decorado de glaseado de hibiscus y frambuesa, gelatina de coco y lima y Tuille negra.

Otra paleta con corazón de salsa de caramelo junto con helado de maní tostado y helado de chocolate con leche en su interior; con cobertura de glaseado de mango maracuyá, y decorado con gelatina de mango maracuyá, baño de chocolate blanco y maracuyá y Tuille.

En su Monoporción en vidrio o “copa helada”, el helado de mango y lima fue el protagonista, combinado con un bizcocho de lima con crocante.

En la parte superior, un sorbet de vainilla e ylang ylang (esencia aromática del perfume Coco Channel) con un centro de gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá y salsa de frambuesa; completaron la presentación.

Para el desafío de la torta helada , el más difícil de todos, la representación argentina buscó mostrar en el centro una mariposa.

Se realizó primero una base de bizcocho de lima con crocante de lima pistacho; una primera capa externa de semifrío de cítricos y cedrón, decorada por fuera con gelatina de frambuesa, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de vigna e hibiscus.

En su interior, una capa de bizcocho de lima, seguida de otra capa de helado de yogurt de vainilla y en su centro; y una mariposa compuesta por sorbet de vigna frambuesa y yuzu, gelatina de maracuyá, gelatina de pistacho y gelatina de casis.

Para la prueba de los Mignones, de la que deben presentar tres elaboraciones a base de chocolate, la Selección Nacional del helado presentó: un mingón de chocolate blanco: con una base de bizcocho de maracuya con crocante, helado de chocolate blanco en su interior, una cobertura de glaseado de wasabi y un corazón de salsa de frambuesa y lima.

Un mignon de chocolate con leche: con una base de bizcocho de chocolate con crocante y un interior con helado de chocolate con leche y semifrío de arándano con jengibre.

En la cobertura, un glaseado de frambuesa con decorado de gelatina de frambuesa y gelatina de maracuyá; y en el corazón, salsa de moras.

Y un mignon de dulce de leche: con una base de panetone de dulce de leche al café y lemoncello; helado de dulce de leche al café en su interior con una cobertura de semifrío de banana y cobertura de glaseados de mandarina y mango con decorado de salsa de mandarina, vainilla y lima y salsa de frambuesas.

Por último, para la prueba del helado salado o “gastronómico” Argentina llevó el helado al terreno de la alta cocina con una propuesta sofisticada y audaz: tartaleta de queso con chutney de tomate, espuma de bagna cauda, hoja de alcaparras, polvo de ají y lima; sorbete de tomate con masa brioche de albahaca; pan de especias con flan de ave, glaseado de demiglace y paté de pollo; y una farsa de pescado con gel de lima, beurre blanc de verjus y tuille de parmesano.