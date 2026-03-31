Argentina en Dúo en el Palacio Libertad

En el marco del ciclo Clásica y Cercana, el próximo sábado a las 18 en el Salón de Honor del Palacio Libertad, se presentará el dúo integrado por el clarinetista Mariano Laurino y la pianista Lilia Vieri.

Los artistas ofrecerán el programa Argentina en dúo. Paisajes sonoros para clarinete y piano, cuyo repertorio incluye obras de tres compositores fundamentales del siglo XX de nuestro país: Carlos Guastavino, Washington Castro y Astor Piazzolla.

La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería desde dos horas antes del inicio de la función.