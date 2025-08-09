VUELOS A BUENOS AIRES Y LA PATAGONIA

Argentina, el país de Latinoamérica en el que más creció el tráfico aéreo

La Argentina fue el mercado aerocomercial de mayor crecimiento porcentual en junio entre los países de América Latina y el Caribe (LAC), registrando aumentos interanuales del 12% en el segmento doméstico y 14% en el internacional.

Los valores fueron difundidos por la Asociación de Líneas Aéreas de Latinoamérica y el Caribe (ALTA) y registraron un nuevo máximo histórico, superando en 3% el récord previo de junio de 2019.

Impulsaron el crecimiento mercados internacionales como Argentina–Brasil (+28%) y Argentina–Colombia (+36%), y rutas domésticas como Buenos Aires–Iguazú (+40%) y Buenos Aires–Neuquén (+37%).

En lo que hace a la región, el tráfico aéreo alcanzó los 38.3 millones de pasajeros, un crecimiento interanual del 3.4% equivalente a 1.3 millones de pasajeros adicionales, acelerando el ritmo de crecimiento en 0.8 puntos porcentuales respecto al mes de mayo.