Argentina, el país de Latinoamérica en el que más creció el tráfico aéreo

La Argentina fue el mercado aerocomercial de mayor crecimiento porcentual en junio entre los países de América Latina y el Caribe (LAC), registrando aumentos interanuales del 12% en el segmento doméstico y 14% en el internacional.

Los valores fueron difundidos por la Asociación de Líneas Aéreas de Latinoamérica y el Caribe (ALTA) y registraron un nuevo máximo histórico, superando en 3% el récord previo de junio de 2019.

Impulsaron el crecimiento mercados internacionales como Argentina–Brasil (+28%) y Argentina–Colombia (+36%), y rutas domésticas como Buenos Aires–Iguazú (+40%) y Buenos Aires–Neuquén (+37%).

En lo que hace a la región, el tráfico aéreo alcanzó los 38.3 millones de pasajeros, un crecimiento interanual del 3.4% equivalente a 1.3 millones de pasajeros adicionales, acelerando el ritmo de crecimiento en 0.8 puntos porcentuales respecto al mes de mayo.