Argentina doa escultura de músico Gustavo Cerati para Costa Rica

"Siempre es hoy" (sempre é hoje) é o título da escultura de Gustavo Cerati, o falecido músico argentino, que foi criada pelo artista Martín Di Girolamo em seu estilo realista e monumental, medindo mais de dois metros, e foi doada à Costa Rica.

A escultura foi oficialmente cedida à Costa Rica por ocasião do bicentenário da independência do país centro-americano, conforme publicado no Diário Oficial. O argumento central é a impressão que a música argentina tem sobre aquele país.

Trata-se de uma escultura figurativa de corpo inteiro de Gustavo Cerati, que está sendo apresentada "como uma oferta no âmbito das celebrações do Bicentenário da Independência do país", de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

Nascido em Buenos Aires em 1965, Di Girolamo geralmente cria esculturas hiperrealistas que confrontam o espectador com modelos de humanidade que agem como espelhos brutais de nossa realidade.

O nome da escultura, “Siempre es hoy” é também o nome de uma música de Gustavo Cerati, o músico homenageado.

