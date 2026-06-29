Argentina desplegó medios militares del Ministerio de Defensa para dar asistencia humanitaria a Venezuela

El Regimiento de Infantería de Montaña 22 desplegó este fin de semana un grupo de 15 soldados especializados que integrará la misión humanitaria enviada por la Argentina para asistir a la población afectada por los terremotos ocurridos en Venezuela.

Entre los integrantes del contingente se destacan los sanjuaninos Suboficial Mayor, Carlos Prado; Sargento Ayudante, Marcos Budalich; y los Sargentos Primero Walter Russo y Luis Molina, quienes representarán a la provincia en tareas de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Precisamente, el Sargento Ayudante, Marcos Budalich, en diálogo con Segundo Round, detalló que "se están ultimando los detalles de la misión a Venezuela. Son todos especialista en tareas de búsqueda y rescate de personas en catástrofes"

Budalich, además, dijo que "en Venezuela fueron convocados para trabajar en las zonas colapsadas y recuperar a las personas que quedaron atrapadas en los edificios derrumbados".

El Ministerio de Defensa puso en marcha una operación de asistencia humanitaria destinada a apoyar al pueblo venezolano tras los devastadores sismos registrados durante la tarde del miércoles.

La operación contempla un primer traslado de personal militar entre los que se encuentran una brigada de militares especializados en búsqueda y rescate en catástrofes (que incluye binomios perro-guía) de la Armada Argentina; un equipo conjunto de sanidad militar para realizar clasificación y primera atención de heridos (Triage) en la zona afectada; y cuatro Brigadas USAR (Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano) dependientes de la Agencia Federal de Emergencias.Además, se comprometió el envío de estaciones livianas de potabilización de agua, junto con sus respectivos equipos de operadores.