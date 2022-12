Argentina derrota Polônia por 2 a 0

A Argentina está nas oitavas de final da Copa do Mundo. O time de Lionel Messi venceu a Polônia por 2 a 0 e garantiu sua vaga na tarde desta quarta-feira (30).

Junto dela, classificaram-se outras duas seleções que, até aqui, mostraram um futebol de qualidade duvidosa: a própria Polônia, segunda colocada no grupo C, e a Austrália, que venceu a Dinamarca por 1 a 0, gol de Leckie.

Com a vitória, os australianos ficaram com o segundo lugar do Grupo D, liderado pela França que, jogando com os reservas, foi surpreendida pela Tunísia: 1 a 0, gol de Wahbi Khaszri.

Mas a partida mais esperada do dia era mesmo a dos argentinos. Precisando da vitória, o time armado por Lionel Scaloni dominou totalmente uma Polônia que se limitou à defesa nos 90 minutos, mesmo depois de ficar atrás no placar. Os gols foram marcados por Mac Alisster, logo no início do segundo tempo, e Júlian Álvarez, aos 22.

Na outra partida do Grupo C, o México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1. Os gols foram de Henry Mantín e Luís Chaves para o México, e Salem Al-Dawsari diminuiu no finalzinho.

Com os resultados, a Argentina enfrenta a Austrália no sábado (3), às 16h. Já a França pega os poloneses no domingo (4), às 12h.