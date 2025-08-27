Argentina declaró organización terrorista al “cártel de los Soles”: por qué lo vinculan con el régimen de Maduro

A través de la Resolución Conjunta 4/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores dispusieron la inclusión del “Cártel de los Soles” en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), por sus vínculos con el Tren de Aragua y actividades ilícitas en la región. El director de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad de Nación Alberto Fohrig, explicó qué significa esta declaración y dio detalles de la misma.

"Es una organización liderada por los jerarcas venezolanos, Maduro, Cabello, y otros actores dictatoriales como criminales. Lo que hacen es transportar grandes cantidades desde Colombia hasta otros destinos del mundo. Financia a estos jerarcas y expanden las actividades criminales del régimen fuera de las fronteras venezolanas", describió.

Fohrig explicó que cuando se declara a una organización como terrorista en el país, si la misma intenta hacer lavado de dinero, los bienes que contraen pueden quedar "congelados primero y confiscados después". "Y en caso que haya gente de ellos en la Argentina se los puede perseguir penalmente con figuras de penas mucho más grandes que las de la fiscalidad común", agregó.