Argentina declara organización terrorista al Cártel de Jalisco Nueva Generación

Así lo informó este jueves la Oficina del Presidente, que recordó que la organización terrorista surgió formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo.

Con presencia en México, operación en Estados Unidos y otros 40 países -entre ellos, la Argentina-, su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue abatido el pasado 22 de febrero en un operativo en México.

En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

La decisión, adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas.

La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.