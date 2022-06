Argentina cumpre metas do acordo do FMI

Os funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do governo argentino chegaram a um acordo no nível técnico no qual "todas as metas quantitativas do programa foram cumpridas no primeiro trimestre de 2022", informaram ontem (08/06) o FMI e o Ministério da Economia.

A agência disse que "o progresso inicial também está sendo feito em relação às reformas para o crescimento de acordo com os compromissos do programa na primeira revisão do acordo de Facilidades Alargadas", disse o FMI em uma declaração oficial.

Assim, uma vez aprovada a revisão pelo conselho do FMI, a Argentina receberá cerca de US$ 4,03 bilhões, para financiar o pagamento da mesma quantia fixada para este mês.