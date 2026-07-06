Argentina cumplió con el total de la Cuota Hilton para el ciclo 2025/2026

A su vez, se distribuyó el cupo arancelario para este contingente de cortes de carne vacuna sin hueso de alta calidad correspondiente al ciclo comercial actual.

Para el ciclo que finalizó el 30 de junio, las exportaciones totales certificadas de la denominada Cuota Hilton alcanzaron las 29.388,86 toneladas de las 29.389 habilitadas para exportar a la Unión Europea, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Sumado a las toneladas exportadas al Reino Unido, Argentina totalizó 29.499 toneladas de su contingente original de 29.500, dividido tras el proceso del Brexit.

Las exportaciones totales representaron unos 406 millones de dólares, medidas por su valor FOB, 16% más que en el año 2025/2026; con precios promedio que desde abril de este año alcanzaron los US$ 20.000/t. para los cortes del rump & loin (lomo, bife angosto, cuadril y sus derivados).

Por otra parte, mediante la Resolución 105/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, se distribuyó el cupo arancelario para el ciclo comercial 2026/2027.

En total, 81 empresas resultaron beneficiarias, entre establecimientos frigoríficos y Grupos de Productores Exportadores, sumando a 15 nuevos participantes para este ciclo.

A la fecha, Argentina ya ha ejecutado 7% del total de dicha cuota a través del mecanismo de adelantos de cupo, con precios promedios que continúan en torno a los US$ 19.000 por tonelada.

Los principales destinos de la carne argentina continúan siendo Alemania y Países Bajos, seguidos por Italia, España, Grecia y Portugal.

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes, con una preferencia arancelaria del 20%.

Argentina es beneficiaria del 44% de la cuota global concedida por la Unión Europa; los demás países beneficiarios de la cuota son Estados Unidos y Canadá (17%), Brasil (15%), Australia (11%), Uruguay (10%), Nueva Zelanda (2%) y Paraguay (1%).