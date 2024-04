Argentina cria comitê de crise

Após o retorno antecipado de viagem internacional, o presidente Javier Milei convocou um Comitê de Crise na Casa Rosada. A reunião contou com a presença de funcionários do gabinete nacional e também do embaixador israelense na Argentina, Eyal Sela. Eles analisaram o impacto do confronto. O presidente ratificou seu alinhamento com Israel.

Enquanto isso, a Nação e a Cidade de Buenos Aires decidiram reforçar a segurança em pontos estratégicos.

Enquanto isso, Israel suspendeu todas as restrições internas após o ataque iraniano e está avaliando uma resposta.

O embaixador israelense na Argentina, Eyal Sela agradeceu ontem, segunda-feira, o apoio do governo de Javier Milei ao seu país.

