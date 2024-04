ARGENTINA CONDANNA L'ATTACCO IRANIANO A ISRAELE

Il Governo della Repubblica Argentina condanna categoricamente l'attacco senza precedenti della Repubblica Islamica dell'Iran contro lo Stato di Israele e ribadisce il proprio sostegno al legittimo diritto di Israele di difendere la propria sovranità.

Il governo argentino esorta l'Iran a cessare i suoi attacchi ingiustificati e ad evitare una crisi globale. Anche L'organizzazione degli Stati americani (Osa) condanna "inequivocabilmente" l'attacco dell'Iran a Israele ed esprime la solidarietà totale al governo di Israele in questa circostanza. Lo riporta un comunicato ufficiale dell'Osa.

"Il regime iraniano, infrangendo le norme base del diritto internazionale, continua ad essere una fonte di instabilità nella regione e nel mondo in generale". L'Osa ritiene che l'Iran costituisca una "minaccia globale" e in proposito cita gli attacchi all'ambasciata di Israele a Buenos Aires del 1992 e l'attacco contro l'Associazione Israeliana argentina (Amia) nel 1994.

"La pace richiede che le nazioni, i popoli e le persone esercitino il diritto alla legittima difesa per combattere il terrorismo, e l'aggressione armata e proteggere i propri popoli, come imperativo etico e giuridico", conclude la nota.

