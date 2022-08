Argentina comemora o Gral. San Martín

José Francisco de San Martín foi o primeiro líder da parte sul da América do Sul que obteve sucesso no seu esforço para a independência da Espanha, tendo participado ativamente dos processos de independência da Argentina, do Chile e do Peru.

O general argentino nasceu na pequena cidade de Yapeyú, em 1778, e faleceu exilado na França, em 1850, num dia como hoje, 17 de agosto. Aproveitamos para relembrar a sua importância para a história do nosso país e também para a história desta parte do continente americano.

