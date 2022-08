Argentina celebra Dia da Pachamama

Deidade da Terra, do Universo e do Tempo

Deidade da Terra, do Universo e do Tempo RAE ARGENTINA AO MUNDO

Também conhecida como Mama Pacha, a Pachamama é a deusa suprema homenageada pelos povos originários do noroeste da Argentina, Bolívia e Peru. Ela é considerada a mãe que gera vida, nutre e protege a vida. Seu nome é popularmente traduzido como "Mãe Terra", embora o significado arcaico de "Pacha" não fosse apenas referido à Terra, mas ao universo e ao tempo.

Para os povos ancestrais, agosto é um mês pernicioso, um presságio do mal e da desgraça para a terra. A tradição indígena diz que agosto é a época da adoração à Pachamama, a mãe terra. É um tempo de ação de graças pelas colheitas e pelo bom tempo, pelos animais e pela abundância do solo. Mas, a história também afirma que é o momento em que a mãe terra sai para controlar seus animais, castiga aqueles que não cuidaram de seus animais e recompensa aqueles que o fizeram.

Fazer presentes e sacrifícios em homenagem à Pachamama é comum aos povos andinos. O antigo império inca dedicou um dia especial para fazer suas oferendas. Os rituais desta tradição variaram ao longo do tempo, ganhando diferentes formas e enriquecendo-se com legados culturais, históricos e sociais. Assim, de acordo com os costumes ancestrais de cada povo, o modo de celebração muda.

No norte da Argentina, a cerimônia visa lembrar que tudo o que foi criado vem da Terra. Os habitantes usam o incenso para afastar possíveis males que possam ter ficado em torno de suas casas. Há também oferendas e celebrações.

Na província de Jujuy, por exemplo, após uma refeição comunitária, um buraco é cavado e a Pachamama é alimentada e regada, com folhas de coca, chicha, álcool e cigarros. O buraco é então coberto com terra, garrafas de álcool e vinho. Para completar a cerimônia, os presentes dão as mãos para expressar o espírito de fraternidade que reina, e dançam ao redor do buraco coberto ao som da caja, da flauta e da copla, instrumentos e ritmo autóctones da região.

As festividades se estendam por todo o mês, que é inteiramente dedicado a ela.

E também é dedicada à Pachamama a canção interpretada por Mercedes Sosa, Vientos del Alma, que escutamos a seguir.