Argentina celebra con la Fiesta Nacional del Chamamé

La emisión en español de RAE presentó un programa especial dedicado a la 35ª Fiesta Nacional e Internacional del Chamamé, que se desarrolla en la ciudad de Corrientes y convoca, una vez más, a artistas, comunidades y públicos de distintos puntos del país y del exterior.

En el programa, conducido por Juan Sixto, se compartieron fragmentos de presentaciones en vivo que marcaron la primera noche y mas reciente noche del festival, entre ellos el show de Los Nocheros en la jornada inaugural, las voces de las Hermanas Vera y la mirada contemporánea y expansiva de Chango Spasiuk.

Desde la provincia de Corrientes (en el noreste del pahacia el mundo, RAE volvió a poner en sonido una de las fiestas más representativas de la cultura argentina.