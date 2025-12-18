Argentina, campeona del mundo

La emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, presenta un programa especial de una hora dedicado a la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022, el partido en el que la Selección Argentina se consagró campeona del mundo frente a Francia en una definición histórica.

A lo largo de una hora y con una cuidada selección musical de canciones nacionales, el especial recorre minuto a minuto todo lo que se vivió en aquel 18 de diciembre: la previa, el dominio del primer tiempo, la tensión del segundo tiempo, el alargue, la dramática definición por penales y el momento eterno en el que Argentina volvió a levantar la Copa del Mundo después de 36 años.

El programa también se detiene en los festejos populares que se multiplicaron en cada rincón del país y en el histórico recibimiento a la Selección a su regreso a la Argentina, uno de los más multitudinarios de la historia.

Un recorrido sonoro y emocional por una jornada que ya forma parte de la memoria colectiva y que volvió a unir a millones de personas a través del fútbol.