Argentina, campeona de futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud: "Fue único y un desafío ganarle a Portugal"

El DT de futsal de la Selección Argentina Sub-18 de futsal, Mariano Gómez, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional habló de la medalla de oro que obtuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventus Dakar 2026 al vencer en la final a Portugal por 2 a 1.

"Tuvimos la suerte de hacer la fase de grupo sin perder. Nos derivó a semifinales, en donde jugamos contra Marruecos, y lo ganamos. Ayer la final fue cerrada hasta la última pelota", dijo.

El DT definió al futsal como un deporte de "decisiones rápidas" y explicó que la técnica individual "prevalece".