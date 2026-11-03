Argentina, campeón mundial de pelota vasca en goma trinquete: "Es un logro histórico para las mujeres"

La pelotari junto a Cynthia Pinto, María Lis García Calderón y Lucía Lumini ganaron la final del XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca y se quedaron con el título en goma trinquete femenino. Andrade Blasón habló con el equipo de Pasión Nacional sobre este deporte y compartió la alegría de quedarse con esta distinción en Radio Nacional.

"Este un logro histórico para las mujeres porque esta vez nos consagramos campeonas y fue en nuestro país.

Oriunda de Navarro, en la provincia de Buenos Aires, la deportista contó que "la paleta siempre está viva" en este tipo de localidades. "Los jugadores que también se destacaron y ganaron medallas, son de Entre Ríos, porque allí también hay más de 20 de estas canchas", agregó.

En 2018 Andrade Blasón obtuvo la distinción de "mejor pelotari del mundo" en Barcelona.