Argentina cai por 2-1 perante Arábia Saudita na estreia

A Argentina perdeu por 2-1 para a Arábia Saudita em sua partida de abertura da Copa do Mundo.

A Albiceleste começou 1-0 com um pênalti marcado pelo capitão Lionel Messi logo após o início da partida.

Durante o primeiro tempo, os argentinos tiveram três gols anulados por impedimento, um para Messi e dois para Lautaro Martinez.

No início do segundo semestre, os árabes conseguiram virar o resultado em poucos minutos.

A Argentina teve muitas chances de empatar, mas um desempenho excepcional do goleiro saudita Al-Owais manteve sua equipe na liderança.

Com este resultado, a equipe de Lionel Messi perdeu uma série invicta de 36 partidas, acumulada desde 2019.

Agora, a Albiceleste enfrentará o México e deve vencer para preservar suas chances de permanecer na Copa do Mundo.

O jogo do Grupo C acontecerá neste sábado às 19h00, horário de Buenos Aires.

