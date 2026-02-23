Argentina busca liderar la puesta en marcha del acuerdo MERCOSUR-UE

En A Tu Servicio, que conducen Andrea Estévez Mirson y Fernando Blanco Muiño , el diputado de La Libertad Avanza Damián Arabia analizó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, recientemente ratificado por la Cámara de Diputados.

El legislador destacó que se trata de un tratado que lleva más de dos décadas de negociaciones y que, según afirmó, permitirá a la Argentina integrarse a uno de los mercados más grandes del mundo. “Liberaliza de aranceles el 92% de nuestras exportaciones y abre un mercado de más de 700 millones de personas”, explicó.

Arabia sostuvo que el acuerdo beneficiará a distintas producciones del país, en especial a las economías regionales. Entre los rubros que mencionó se encuentran la carne vacuna y aviar, el maní del sur de Córdoba y los vinos cuyanos, que podrían ingresar a Europa con menos aranceles y mayor reconocimiento de origen.

Además, señaló que el tratado permitiría no sólo exportar más, sino también mejorar la calidad de las exportaciones al acceder a un mercado con alto poder adquisitivo.

Sobre la votación en el Congreso, el diputado indicó que el acuerdo obtuvo 203 votos afirmativos sobre 257, un nivel de apoyo que consideró “muy elevado”. También subrayó que, pese a diferencias políticas, parte de la oposición acompañó la iniciativa.

El legislador explicó que la puesta en marcha no depende exclusivamente de la Argentina. De acuerdo con el procedimiento previsto, una vez ratificado por un país del Mercosur, el Consejo de la Unión Europea debe comunicar la habilitación del acuerdo. Desde ese momento, podrían pasar aproximadamente dos meses hasta su entrada en vigencia interina.

En ese escenario, Arabia estimó que, si avanzan los procesos administrativos y políticos en Europa, el acuerdo podría comenzar a aplicarse antes de mitad de año.

Durante la entrevista también se refirió al debate sobre la modernización laboral, señalando que las leyes actuales no reflejan las transformaciones del mercado de trabajo, marcadas por la digitalización y las plataformas. Para el diputado, adaptar la legislación a estas nuevas modalidades sería clave para acompañar la apertura comercial y el crecimiento del empleo.